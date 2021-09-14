قائد البحرية الإيرانية يكشف أسباب تفوق قواته العسكرية

قال قائد القوة البحرية بالجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الثلاثاء، إن هذه القوة قادرة على تصنيع وإنتاج الوحدات القتالية بأعلى المستويات.

وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات الأدميرال إيراني جاءت على هامش زيارة أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية التفقدية، اليوم، للمصانع التابعة لبحرية الجيش الإيراني.

وأكد المسؤول العسكري الإيراني أن أسباب الارتقاء بالقدرات الصناعية العسكرية لبلاده تعود إلى التركيز على البرامج التعليمية، وتطوير الطاقات العلمية لدى القوة البحرية للجيش الإيراني، إضافة إلى الجهود والتخطيط لسنوات عديدة من قبل كل القائمين والمنتسبين لهذه القوة المسلحة في إيران.

ويشار إلى أن البحرية الإيرانية حققت إنجازا هو الأول من نوعه في تاريخها، بعد أن قامت برحلة استغرقت 133 يوما دون الرسو في الموانئ.

ونقلت وكالة إرنا، الأحد الماضي، عن رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، مباركته عودة المجموعة البحرية الـ75 من رحلة تاريخية إلى المحيط الأطلسي، بعد مرور 133 يوما كاملا، دون الرسو في الموانئ، واصفا إياها بأنها مؤشر على اقتدار الجيش الإيرانی واكتفائه الذاتي وتقدمه.

وبعث قاليباف برسالة تهنئة إلى الشعب الإيراني، وقادة الجيش في بلاده بمناسبة عودة المجموعة البحرية الـ75، بعد أداء أطول مهمة ملاحية في مياه المحيط الأطلسي، مؤكدا أن عودة المجموعة البحرية بعد تلك الفترة الزمنية الطويلة تجسد اقتدار الجيش الإیرانی واكتفائه الذاتي، مشيرا إلى أنه في حال الإيمان بقدرات الشعب الإیرانی، يمكن هزيمة كل معادلات الأعداء.

یذکر أن رحلة المجموعة البحرية الـ75 استغرقت 133 يوما كاملة دون الرسو في الموانئ، حيث تمكنت المدمرة "سهند" والسفينة "مكران" الإيرانيتان من اجتياز أبعد المناطق والمضيقات والممرات الحيوية والاستراتيجية البحرية حول العالم.

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