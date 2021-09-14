تعيين علي باقري المعارض للاتفاق النووي نائبا لوزير الخارجية الإيراني خلفا لعراقجي

قرر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، تعيين علي باقري الدبلوماسي المعروف بمعارضته للاتفاق النووي، نائبا له للشؤون السياسية خلفا للدبلوماسي المخضرم وكبير مفاوضي إيران في المحاثات النووية عباس عراقجي.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان: "بأمر من وزير الخارجية تم تعيين السيد علي باقري نائبا للوزير للشؤون السياسية والسيد محمد فتح علي نائبا للوزير للشؤون الإدارية والمالية ومهدي صفري نائبا للوزير للشؤون الاقتصادية بالوزارة".

وأضاف البيان "المأمول من المسؤولين الجدد اتباع تعليمات المرشد الأعلى في تحقيق سياسات واستراتيجيات الجهاز الدبلوماسي وخاصة السياسة الخارجية المتوازنة والنشطة والديناميكية والذكية".

وباقري، الذي يشغل منصب نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، معروف بمواقفه المتشددة في رفض الاتفاق النووي وانتقاداته الحادة له وللمفاوضات التي خاضها الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، والتي توجت بالتوقيع على الاتفاق النووي عام 2015 مع المجموعة الدولية.