إيران تطالب بريطانيا بوفاء "الدين القديم"

جددت إيران، اليوم الثلاثاء، إدانتها لعدم وفاء الاتحاد الأوروبي بالتزاماته في الاتفاق النووي، مؤكدة استعدادها للحوار ولكن على أساس الاحترام المتبادل.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عبر "تويتر"، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني دومينيك راب أكد خلاله أن "طهران تبدي استعدادها للحوار على أساس الاحترام المتبادل"، مضيفا "ندين عدم وفاء الاتحاد الأوروبي بالتزاماته في الاتفاق النووي".

Receiving a cong call from FM @DominicRaab, expressed readiness for dialogue based on mutual respect; denounced EU's inaction under JCPoA; condemned US-made disaster in Afghanistan & reiterated on need to form inclusive gov; & emphasized that UK's old debt to Iran must be repaid. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) September 14, 2021

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أنه أكد لنظيره البريطاني "يتعين على بريطانيا سداد ديونها القديمة لإيران".

يذكر أن ديون بريطانية تعود إلى أكثر من 40 عاما عندما أبرم شاه إيران مع لندن صفقة شراء دبابات ودفع ثمنها 400 مليون جنيه استرليني، إلا أن قيام الثورة الإيرانية ألغى الصفقة فلم ترد بريطانيا هذه الأموال إلى إيران منذ ذلك الحين.

نذكركم أيضا بأن المحادثات النووية التي انطلقت في نيسان/أبريل الماضي، في العاصمة النمساوية، لم تتوصل، بعد 6 جولات من اللقاءات التي تمت بين الدول الغربية وإيران، برعاية الاتحاد الأوروبي، ومشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، إلى توافق يعيد إحياء الاتفاق الذي تهاوى منذ العام 2018.

وتوصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق بشأن السماح بصيانة كاميرات المراقبة التابعة للوكالة في المواقع النووية الإيرانية.

وتتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بعرقلة مراقبيها عن متابعة تطورات برنامجها النووي، لافتة إلى أن هناك مواقع نووية إيرانية لتخصيب اليورانيوم لا تعلم الوكالة عنها شيئا.