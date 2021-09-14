الرئيس الصيني يتجاهل اقتراح نظيره الأمريكي بعقد قمة ثنائية

تجاهل الرئيس الصيني، شي شين بينغ، اقتراح نظيره الأمريكي، جو بايدن، بعقد قمة ثنائية، واقترح الرئيس الصيني بدلا من ذلك أن تخفف واشنطن من حدة الخطاب.

وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز" إن بايدن حاول عقد لقاء ثنائي مع الرئيس الصيني شي شين بينغ، حيث عرض ذلك خلال مكالمتهما الهاتفية الأخيرة تناولا خلالها بحث المصالح المشتركة والمنافسة بين الولايات المتحدة والصين.

وكان البيت الأبيض قد أعلن الجمعة الماضية أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ، حيث عقد الرئيسان مفاوضات استراتيجية مكثفة، ناقشا خلالها المصالح المشتركة ووجهات النظر، واتفقا على التعاون في كلتا القضيتين، وبحث الزعيمان مسؤولية البلدين لضمان عدم تفاقم المنافسة لتتحول إلى صراع ".

وتشهد العلاقات الصينية الأمريكية توترات كبيرة منذ عدة سنوات، وفيما يبدو أنها تتجه نحو المزيد من التدهور، حيث قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في مقال شارك في كتابته مع كبير مستشاري بايدن للشؤون الآسيوية، كورت كامبيل، إن "حقبة التواصل مع الصين وصلت إلى نهايتها".

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