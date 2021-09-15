بايدن ينفي أنباء رفض الرئيس الصيني عقد قمة ثنائية معه

نفى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، ما ذكره تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز تحدث عن أن الرئيس الصيني شي جين بينغ رفض عقد قمة ثنائية معه.

وقال بايدن للصحفيين، إنه غير صحيح أن الرئيس الصيني شي جين بينغ رفض اقتراح له بعقد قمة وجهًا لوجه خلال مكالمة هاتفية جرت الأسبوع الماضي، حسبما نقلت رويترز.

وفي وقت سابق، قالت فاينانشال تايمز إن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، تجاهل اقتراح نظيره الأمريكي، جو بايدن، بعقد قمة ثنائية، واقترح الرئيس الصيني بدلا من ذلك أن تخفف واشنطن من حدة الخطاب.

وقالت الصحيفة إن بايدن حاول عقد لقاء ثنائي مع الرئيس الصيني شي شين بينغ، حيث عرض ذلك خلال مكالمتهما الهاتفية الأخيرة تناولا خلالها بحث المصالح المشتركة والمنافسة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وكان البيت الأبيض قد أعلن الجمعة الماضية أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ، حيث عقد الرئيسان مفاوضات استراتيجية مكثفة، ناقشا خلالها المصالح المشتركة ووجهات النظر، واتفقا على التعاون في كلتا القضيتين، وبحث الزعيمان مسؤولية البلدين لضمان عدم تفاقم المنافسة لتتحول إلى صراع ".

وتشهد العلاقات الصينية الأمريكية توترات كبيرة منذ عدة سنوات، وفيما يبدو أنها تتجه نحو المزيد من التدهور، حيث قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في مقال شارك في كتابته مع كبير مستشاري بايدن للشؤون الآسيوية، كورت كامبيل، إن "حقبة التواصل مع الصين وصلت إلى نهايتها".