الحكومة الإسبانية تتحدث عن بناء علاقات جديدة وطيدة مع المغرب

أعلنت الحكومة الإسبانية، بقيادة بيدرو سانشيز، أنها تعمل على بناء ما وصفته بالـ"علاقات الجديدة والوطيدة مع المغرب".

ونقل موقع "المغرب اليوم" عن الحكومة الإسبانية ما أعلنته من أن هناك "فرصة كبيرة" لإعادة تحديد العلاقات مع المغرب، وذلك عقب الخطاب الذي وجهه ملك المغرب محمد السادس إلى شعبه، بمناسبة الذكرى ال 68 لثورة الملك والشعب.

جاءت تصريحات الحكومة الأسبانية في جواب كتابي على سؤال لمجموعة "فوكس" البرلمانية، أوضحت فيه الحكومة الإسبانية أن "هناك حاليا فرصة كبيرة لإعادة تحديد العلاقات الثنائية مع المغرب والركائز التي تنبني عليها، ما يمكن من تعزيز التعاون الثنائي".

وأشادت الحكومة الائتلافية الإسبانية بالعلاقات التاريخية بالمغرب قائلة إن "المغرب شريك استراتيجي وبلد صديق".

يذكر أن ملك المغرب محمد السادس، كان قد أكد في خطاب ألقاه يوم 20 أغسطس/آب الماضي، أن "المغرب يتطلع، بكل صدق وتفاؤل، لمواصلة العمل مع الحكومة الإسبانية، ومع رئيسها، بيدرو سانشيث، من أجل تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين الجارين".

وأضاف ملك المغرب في خطابه أن هذه العلاقات يجب أن تقوم على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات.

وتراجعت التوترات بين المغرب وإسبانيا خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعد خطاب الملك محمد السادس في 20 أغسطس/ آب الجاري، والذي حمل إشارات إيجابية للعلاقة مع مدريد.

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الحكومة المغربية السابق، الوزير حسن عبيابة: "إن الكثير من الدول لم تتحسن علاقتهما إلا بعد حصول أزمات قوية بينهما، وأن الأزمة بين المغرب وإسبانيا استوفت مكونات الأزمة السياسية الحقيقية، بما يعني أن بناء أسس جديدة للعلاقات أصبح ضروريا لاستمرار العلاقات كما كانت".