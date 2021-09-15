مجلس الأمن القومي الياباني يعقد جلسة طارئة على خلفية إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ

دعا رئيس الوزراء الياباني يوشيدا سوغا، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن القومي في البلاد للانعقاد قبل نهاية اليوم، على خلفية قيام كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ، كما طلب بجمع وتحليل المعلومات والاستعداد لأية أمور غير متوقعة.

طوكيو - سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء الياباني في بيان عاجل: "الحكومة اليابانية تراقب الوضع بيقظة. لقد أصدرت بجمع وتحليل المعلومات، وتقديمها للشعب على وجه السرعة، والتأكد من سلامة السفن والطائرات، واتخاذ إجراءات شاملة في حالة حدوث موقف غير متوقع. خلال هذا اليوم، سينعقد مجلس الأمن القومي بشكل عاجل. سنحمي الحياة الآمنة لمواطنينا بالعمل عن كثب مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى".

وأعلن خفر السواحل الياباني أنه من المحتمل أن تكون كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا باليستيا، حسبما ذكرت وكالة "كيودو".

هذا وكان قد أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة الهوية نحو بحر اليابان.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أنه "تم رصد إطلاق جسم غير محدد، من السواحل الشرقية إلى البحر".