تسجيل
08:14 GMT15 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    إعصار إيدا في ولاية لوزيانا، الولايات المتحدة 1 سبتمبر 2021

    بايدن: الكوارث الطبيعية ستكلفنا 100 مليار دولار هذا العام

    © REUTERS / Adrees Latif
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1050014236_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_5210a254bdc3906ab7b6ba2a43002b6f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202109151050155604-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/

    أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الظواهر الجوية المتطرفة (الكوارث الطبيعية) ستكلف الولايات المتحدة أكثر من 100 مليار دولار هذا العام.

    وقال بايدن بعد جولة في المختبر الوطني للطاقة المتجددة في غولدن بولاية كولورادو: "علينا القيام بالاستثمارات التي ستبطئ مساهمتنا في تغير المناخ، اليوم، وليس غدًا"، مضيفا أن أحداث التقلبات الجوية الأخيرة "ستأتي بمزيد من الضراوة".

    وتابع: "حتى لو لم يكن ذلك في حديقتك الخلفية، فإنك تشعر بالآثار".

    خلال الجولة، فحص بايدن شفرة طاحونة على الأرض خارج المختبر وفحص أيضًا بطارية شمسية عملاقة، قائلاً إن مثل هذه البطاريات ستكون مهمة في ضمان حصول أصحاب المنازل على سبعة أيام من الطاقة الاحتياطية.

    ويأمل بايدن في الاستفادة من مخاوف الناخبين بشأن المناخ للحصول على دعم شعبي لخطة إنفاق بقيمة 3.5 تريليون دولار يتم التفاوض عليها في الكونغرس الأمريكي.

    كما وقف بايدن، خلال زيارته إلى ولاية كولورادو، على أوضاع الجفاف وحرائق الغابات المستعرة في غرب الولايات المتحدة.

    رجل يلتقط صوراً للأمواج العالية على طول شاطئ بحيرة بونتشارترين مع اقتراب إعصار إيدا، في نيو أورلينز 29 أغسطس 2021
    © AP Photo / Gerald Herbert
    ارتفاع عدد قتلى إعصار أيدا في الولايات المتحدة إلى 50 قتيلا على الأقل
    وكولورادو هي محطته الأخيرة في جولة غربي البلاد شملت ثلاث ولايات وزار خلالها أيضا كاليفورنيا وآيداهو لتوضيح مدى تسبب الاحتباس الحراري باحتراق مناطق خضراء في المنطقة، حتى في الوقت الذي تواجه فيه ولايات في أجزاء أخرى من البلاد أعاصير وعواصف تسببت بسيول وأودت بحياة العشرات.

    واجتاحت العاصفة الاستوائية "نيكولاس" سواحل تكساس ولويزيانا، يوم الثلاثاء، ما أغرق الشوارع وتسبب بانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل والمحال والشركات.

    وغالبا ما تجتاح تكساس ولويزيانا أعاصير، لكن العلماء يحذرون من أن التغير المناخي يزيد من قوة العواصف، ما يمثل تهديدا للتجمعات السكانية الساحلية.

    وتزداد مخاطر تعرض المناطق الساحلية لفيضانات بسبب ارتفاع مستوى البحر.

    وكان الإعصار "أيدا" قد ضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، وتسبب بهطول أمطار غير مسبوقة وفيضانات ضخمة، وتم الإبلاغ عن حالات وفاة متعددة من جرّاء العاصفة في نيوجيرسي.

    انظر أيضا:

    بؤرة إعصار "لاري" من الفضاء دليل على "غضب الطبيعة" المرعب... صور
    الطاقة الدولية: إعصار "إيدا" سبب خسائر بنحو 30 مليون برميل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المدير العام لشركة آبل تيم كوك يكشف الستار عن أيفون 13 الجديد ونسخ مطورة من أيباد في أبل بارك في كوبيرتينو، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2021
    موسم الخريف والجديد من شركة "أبل"
    اكتمال بناء خط أنابيب الغاز التيار الشمالي 2
    اكتمال بناء "التيار الشمالي 2"
    حكومة لبنان الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي
    حكومة لبنان الجديدة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك