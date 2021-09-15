فريق كرة القدم النسائي الأفغاني يصل إلى باكستان خوفا من طالبان... فيديو وصور

وصل فريق كرة القدم النسائي الأفغاني إلى باكستان، وذلك بعد وصول حركة "طالبان" إلى الحكم.

وقال وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري، بتغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر" اليوم الأربعاء "نرحب بفريق كرة القدم النسائي الأفغاني، وصلن إلى معبر تورخم من أفغانستان"، مضيفا أن ممثلا لاتحاد كرة القدم الباكستاني كان في انتظارهن.

#VIDEO #Afghanistan’s National female football team along with their families arrived in #Lahore. They reached #Pakistan last night via #Torkham following ban on women sports by #Taliban pic.twitter.com/qoxt7Qmxek — Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) September 15, 2021

ولم يذكر الوزير أي تفاصيل أخرى ولم يتضح بعد عدد اللاعبات، اللاتي دخلن البلاد وما يعتزمن فعله بعد ذلك.

وحثت قائدة سابقة للفريق اللاعبات الباقيات في أفغانستان على حرق أدواتهن الرياضية وحذف حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي تجنبا للملاحقة.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الشهر الماضي إنه يعكف على إجلاء اللاعبات الباقيات في أفغانستان.