غوتيريش يتحدث عن أسس الديمقراطية في يومها العالمي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الديمقراطية تمثل أساسا للمشاركة في صنع القرار، مشيرا إلى أن أي أزمة تواجه العالم تمثّل تهديدا لها وتُسرّع من وتيرة تجاهل حقوق الإنسان.

ويحتفل العالم، اليوم الأربعاء، باليوم العالمي للديمقراطية، الذي يوافق الـ 15 من سبتمبر/ أيلول من كل عام.

وبهذه المناسبة، كتب غوتيريش على "تويتر": "أي أزمة صحية أو بيئة أو حتى أزمة مالية تمثل تهديدا لأسس الديمقراطية".

وتابع: "هذه الأزمات يمكن أن تقود إلى تجاهل حقول الضعفاء بصورة أكبر مما يتعرضون له في الأوقات العادية".

وقال أمين عام الأمم المتحدة: "بمناسبة الاحتفال بيوم الديمقراطية، يكون الاعتراف بأن حماية حقوق الإنسان وتطبيق قواعد القانون هي أسس الديمقراطية"، مضيفا: "يجب أن يكون ذلك بمثابة التزام علينا".

ويقول الموقع الرسمي للأمم المتحدة إن اليوم العالمي للديمقراطية يمثّل مناسبة لدعم أسس تطبيق الديمقراطية في العالم حتى تتحول إلى واقع يستفيد منه جميع سكان العالم.

Every crisis - whether public health, environmental or financial - poses a threat to democracy, because the rights of the most vulnerable can quickly be ignored.



As we mark #DemocracyDay, let us commit to recognizing human rights & the rule of law as fundamental to democracy. — António Guterres (@antonioguterres) September 15, 2021

وتابع: "توفر الديمقراطية مظلة لحماية حقوق الإنسان، التي تجعل الشعوب هي مصدر السلطات خاصة فيما يتعلق بالانتخابات النزيهة الخاصة باختيار ممثلي الشعب في السلطة التنفيذية".

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