أسترالي يسلم نفسه للشرطة بعد مرور 30 سنة على فراره من السجن

سلّم رجل أسترالي في الرابعة والستين من العمر، نفسه للسلطات بعد مرور 30 سنة على فراره من أحد السجون.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان صدر إن "الرجل استخدم منشارا وقطّاعات براغٍ ليهرب من سجن في شمال سيدني سنة 1992، إذ بين السابعة مساء الجمعة الـ31 من تموز/ يوليو والسابعة صباح السبت الأول من آب/ أغسطس، هرب رجل في الخامسة والثلاثين من العمر من مركز إصلاحي في شارع هوف ستريت في غرافتون، وفي ذاك الوقت، منيت جهود البحث عن السجين الفار بالفشل".

وكشفت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" أن الرجل، الذي سجن بتهمتين على صلة بزرع نبات محظور كان يتنقل بعد فراره على شواطئ سيدني الشمالية، وقصد الستّيني الأحد مركزا للشرطة حيث سلّم نفسه.

وقال مصدر للصحيفة "نام على الشاطئ ليلة السبت وقال: احشوها، سأعود إلى السجن حيث يوجد سقف فوق رأسي".

وكشف أن "الرجل كان مشرّدا، وقد وجهت إليه تهمة الفرار من السجن ووضِع مجددا خلف القضبان ولم يُسمح بإطلاق سراحه بكفالة".