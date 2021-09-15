البرتغال إحدى أكثر دول العالم تطعيما ضد فيروس كورونا

كشفت بيانات رسمية أن البرتغال طعّمت 80 في المئة من سكانها بجرعتي لقاح مضاد لفيروس كورونا، لتصبح إحدى أكثر الدول تطعيمًا، بينما تخفّف السلطات تدريجيا قيود مكافحة "كوفيد-19".

وبحسب ما نقلت "رويترز"، فقد سجّلت البرتغال والإمارات نفس معدل التطعيم الكامل، لتتصدران معا بلدان العالم.

وواجهت البرتغال في مطلع هذا العام أسوأ موجة تفش لفيروس كورونا في ذلك الحين. ووفقا لإدارة الصحة العامة، فقد تم تطعيم نحو 8.2 مليونا من السكان الذين يتجاوز عددهم العشرة ملايين بقليل.

وذكرت الإدارة أنه تم تطعيم كافة البالغين تقريبا ممن تتجاوز أعمارهم 65 عاما ونصف، والصغار بين 12 و17 عاما، بجرعة اللقاح كاملة.

ولم يعد وضع الكمامة في الأماكن المفتوحة إلزاميا في البرتغال منذ يوم الاثنين.