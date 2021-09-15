إيران تعلن "الانقضاض" على خلية إرهابية تعمل لصالح مخابرات دول معادية لها

وبحسب بيان، صادر عن وزارة الأمن، نشرته وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الأربعاء، تمكنت السلطات الأمنية "من خلال عملية استشراف ورصد استخباري، الكشف عن تحركات خلية إرهابية تابعة لأجهزة المخابرات في الدول المعادية، والانقضاض عليها".

وأشار البيان، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إلى أن "الخلية الإرهابية كانت بصدد تنفيذ عمليات مخربة ضد بعض المراكز الحساسة والحيوية في البلاد".

وتابع البيان: "لكن تم القضاء عليها من قبل وزارة الأمن".

ولم يكشف البيان تفاصيل أخرى حول العملية التي قامت بها وزارة الأمن الإيرانية، وأكد البيان أنه "سيتم إحاطة الشعب الإيراني الشريف بتفاصيل هذه العملية لاحقا".

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