إيران تنجح في استرداد 6 مدانين من سجون أرمينيا

أعلنت السفارة الإيرانية في العاصمة الأرمينية "يريفان"، اليوم الأربعاء، نقل ستة إيرانيين كانوا مسجونين في سجون أرمينيا، إلى بلدهم.

وأشارت السفارة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إلى أنه "تم الإفراج عن السجناء الإيرانيين بعد جهود بذلتها السفارة ولقاءات بين المسؤولين الإيرانيين والأرمن".

وأكدت أن عملية الإفراج تمت بناء على اتفاق بين طهران ويريفان على نقل المحكوم عليهم إلى إيران، وأشارت إلى أنه من المقرر نقل سجناء آخرين إلى إيران الفترة المقبلة.

ومن جانبه أعلن نائب وزير العدل في الشؤون الدولية وحقوق الإنسان محمود عباسي، في تصريح له اليوم، أن هؤلاء المدانين كانوا قد قضوا سنوات عديدة في سجون أرمينيا بتهم تهريب المخدرات.

وأشار إلى أنه "تم في إطار اتفاق تبادل السجناء الموقع بين يريفان وطهران، وعقب المشاورات التي جرت بين وزارتي العدل والخارجية الإيرانية والأرمينية، تم استرداد 6 مدانين إيرانيين ليقضوا ما تبقى من عقوبتهم داخل البلاد".

وأكد عباسي أن "إيران تحرص انطلاقا من مبادئها الإنسانية وحماية حقوق مواطنيها، على تبادل السجناء والمدانين مع دول العالم".