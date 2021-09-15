تركيا: أكثر من مليوني مهاجر غير شرعي حاولوا دخول البلاد منذ 2016

أعلنت تركيا أنها منعت نحو 2.3 مليون مهاجر، كانوا يحاولون دخول الأراضي التركية بطريقة غير شرعية منذ 2016، مشيرة إلى أنها ساهمت في عودة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى ديارهم طواعية.

ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، مشيرة إلى قول وزير الداخلية سليمان صويلو، اليوم الأربعاء، إن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، كانوا يحولون دخول تركيا من الجهة الجنوبية والجهة الشرقية.

#تركيا ... أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تمت إعاقة دخولهم أراضي البلاد من الجهة الجنوبية والشرقية منذ عام 2016، بلغ مليونين و327 ألفاhttps://t.co/r0M9dpbig2 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 15, 2021

وتابع: "بلغ عدد من تم منعهم من دخول البلاد منذ 2016 حتى الآن نحو 2.3 مليون شخص".

وأكد صويلو أنه بينما كانت تركيا تتخذ خطوات إيجابية بشأن اللاجئين، كان العالم يقف موقف المتفجر إزاء تدفق المهاجريين السوريين.

ولفت وزير الداخلية التركي إلى أن أكثر من 360 ألف لاجئ سوري عادوا طواعية إلى بلادهم إثر عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون، اللتين نفذتهما تركيا في الأراضي السورية.

وتابع: "تركيا تشجع العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم".

© Sputnik اللاجئون السوريون في تركيا

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