إيران: نأمل في استئناف حركة الطيران مع الكويت قريبا

أعرب سفير إيران في الكويت، محمد إيراني، اليوم الأربعاء، عن آماله بإعادة تسيير خطوط الطيران المباشرة بين البلدين في وقت قريب.

حديث إيراني جاء على هامش انطلاق فعاليات معرض "صنع في الهند"، الذي أقيم في مقر السفارة الهندية بالكويت، حسبما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.

وأشار إيراني في حديثه إلى أن عدد العالقين في بلاده من مقيمي الكويت بلغ نحو 3 آلاف فرد قبل شهرين، لكن العدد تراجع بعد عودة الكثير منهم إلى مصالحهم في الكويت عن طريق "الترانزيت".

وأوضح السفير الإيراني أن مشكلة هؤلاء كانت تكمن في اللقاحات وهو ما تم معالجته. ولفت إلى أن وزير خارجيته حسين عبد اللهيان تلقى تهنئة من نظيره الكويتي عقب تعيينه، مؤكدا أنه ينوي زيارة الكويت في أقرب فرصة.

على جانب آخر، قال إيراني إن المفاوضات لا تزال مستمرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الملف النووي الإيراني وإن نتائجه تعتمد على نجاح هذه المفاوضات.

وحول الوضع في أفغانستان، لفت إلى أن إيران تشدد على ضرورة جلوس جميع الأطراف الأفغانية إلى طاولة الحوار والاتفاق بينهم.

كما أشار في الوقت ذاته إلى ضرورة جلوس دول الجوار أيضا للاتفاق على طريقة التعامل مع الوضع الجديد هناك، على أن يكون هناك دورا للأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان للاستقرار.

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