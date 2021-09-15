جونسون يعفي وزير الخارجية راب من منصبه ويعينه نائبا له ووزيرا للعدل

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، سلسلة من التغييرات في تشكيلة حكومته الحالية.

كشفت وسائل إعلام بريطانية، أن جونسون أقال وزير الخارجية دومينيك راب من منصبه، على أن يتولى منصب وزير العدل ونائب رئيس الحكومة في إطار تعديلات في الحكومة البريطانية.

كما تم إعفاء كل من روبرت جينريك من منصب وزير الإسكان، وروبرت باكلاند من وزارة العدل ليحل راب بدلا منه.

وكتب بوكلاند في وقت سابق قبل رحيله في رسالة على تويتر "فخور للغاية بكل ما أنجزته".

It has been an honour to serve in Government for the last 7 years, and as the Lord Chancellor for the last 2.



I am deeply proud of everything I have achieved. On to the next adventure — Robert Buckland (@RobertBuckland) September 15, 2021

تم إقالة جافين ويليامسون من منصب وزير التعليم. كما كان وزير الإسكان والحكومة المحلية روبرت جينريك ضحية أخرى في وقت مبكر من التعديل الوزاري.

فيما حافظت بريتي باتيل على منصبها كوزيرة للداخلية وسيحتفظ ريشي سوناك بمنصبه كمستشار.