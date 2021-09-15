بلينكن يوجه رسالة إلى اليهود بمناسبة عيد الغفران

وجه وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية رسالة إلى اليهود بمناسبة عيد الغفران "يوم كيبور"، الذي يبدأ الاحتفال به بداية من مساء اليوم الأربعاء ويستمر حتى مساء غد الخميس.

ونشر بلينكن صورة على "تويتر" تحمل عبارة "يوم كيبور" بالإنجليزية، وعلق عليها: "نتمنى لكل من يشهد هذا اليوم المقدس، صياما سهلا".

On this holy day of Yom Kippur for the Jewish community, from my family to yours, I wish everyone observing an easy fast. G’mar chatima tovah. pic.twitter.com/0eXENkKPPL — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 15, 2021

ويبدأ اليهود الاحتفال بعيد الغفران "يوم كيبور" بداية من مساء اليوم الأربعاء حتى مساء غد الخميس، ويكون ذلك بالصيام عن الطعام والشراب والاغتسال وارتداء الأحذية الجلدية، كما يقول تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ومع حلول عيد الغفران "يوم كيبور" تحتفل العائلات اليهودية سواء في إسرائيل أو خارجها بهذه المناسبة، التي تتسبب في توقف عمل كل المؤسسات والمواصلات في إسرائيل.

ويرتبط اسم عيد الغفران "يوم كيبور" بذكرى حرب أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973، بين الجيوش العربية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

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