متظاهرون يحرقون آلات صرف "بيتكوين" في السلفادور

تظاهر آلاف الأشخاص في السلفادور احتجاجًا على إدخال عملة "بيتكوين" المشفرة كعملة قانونية.

وفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، فإن المتظاهرين أشعلوا النار في آلات صرف "بيتكوين" جديدة، بينما حمل آخرون لافتات كتب عليها "بوكيلي دكتاتور".

وأشارت الشبكة إلى أن آلاف المتظاهرين تجمعوا في العاصمة سان سلفادور في الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البلاد، ورفعوا لافتات كتب عليها "لا لبيتكوين" و"احترموا الدستور"، فيما هتف بعضهم بشعارات ضد الرئيس الذي يتهمونه باستخدام وسائل "دكتاتورية وسلطوية" لإحكام قبضته على السلطة.

وقالت المتظاهرة دورا ريفيرا: "من المهم أن نقول: كفى بالفعل! ما تفعله الحكومة متعجرف وضد الدستور.. إنه استبداد".

ويخشى المتظاهرون أن تؤدي تلك الخطوة إلى نتائج عكسية بإثارة حالة من عدم الاستقرار وتسريع معدلات التضخم في الدولة الفقيرة في أمريكا اللاتينية.

وفي الأسبوع الماضي، أصبحت السلفادور أول دولة تستخدم العملة المشفرة كعملة قانونية إلى جانب الدولار الأمريكي، فيما تحدثت تقارير عن اعتزام دول أخرى القيام بالخطوة ذاتها.