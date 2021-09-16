الشرطة الإسبانية تخلي منطقة وسط مدينة أوفيدو بعد تهديد بوجود قنبلة

أعلنت الشرطة الإسبانية إخلاء منطقة وسط مدينة أوفيدو الشمالية، صباح اليوم الخميس، بعد ورود بلاغ عن وجود قنبلة.

وقال متحدث باسم الشرطة الوطنية "تلقينا تهديدا من مجهول عبر الهاتف بوجود قنبلة، واتباعا للبروتوكولات، قمنا بإخلاء جزء من المنطقة".

وأضاف، بحسب ما نقلته "رويترز" أن عملية الإخلاء جرت حوالي الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي.