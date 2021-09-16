الصين تعلن تلقيح أكثر من مليار شخص بجرعتي كورونا

أظهرت أرقام رسمية أُعلنت، اليوم الخميس، في الصين أن أكثر من مليار شخص حصلوا على جرعتي لقاح بشكل كامل ضد فيروس كورونا.

أعلنت الحكومة الصينية، الخميس، أنها لقّحت بشكل كامل أكثر من مليار شخص ضد كوفيد-19 على أراضيها، أي أكثر من 70% من سكانها.

وقال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية مي فنغ، في مؤتمر صحفي اليوم، إن "2.16 مليار جرعة من لقاحات "كوفيد-19" أُعطيت حتى الآن في الصين"، وبحسب وكالة الأنباء الصينية.

والصين هي الدولة الأكثر تعدادا للسكان في العالم (1.4 مليار نسمة) وظهر فيها الفيروس أواخر عام 2019.

ووفقا للأرقام الرسمية، سجلت الصين 95.413 حالة إصابة بفيروس كورونا، وسجلت وفاة 4.636 حالة.