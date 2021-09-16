الاتحاد الأوروبي: لم يتم إبلاغنا بتأسيس تحالف "أوكوس"

قال المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد، بيتر ستانو، أنه على اتصال مع الشركاء لمعرفة المزيد حول هذا التحالف.

هذا وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، مساء أمس الأربعاء، عن تشكيل شراكة دفاعية أمنية جديدة باسم "AUKUS".

وستكون المبادرة الأولى للتحالف هي إنشاء غواصات نووية للبحرية الأسترالية، التي تراجعت عن اتفاق مع فرنسا للحصول على 66 مليار دولار من الغواصات غير النووية.

وقال ستانو: "في هذه المرحلة، يمكنني الإبلاغ عن عدم إبلاغنا بهذا التحالف، فنحن على اتصال بالشركاء لمعرفة المزيد عن هذه المبادرة".

هذا وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف سابقا أن الكرملين يدرس بعناية المعلومات حول تحالف أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، من أجل تحديد موقفه، ومن الضروري فهم أهداف وغايات التحالف، بينما هناك القليل من المعلومات.