ترى جوليان سميث، المرشحة لمنصب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية الدائم لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في روسيا أكبر خطر يهدد الناتو.

وذكر مراسل "سبوتنيك" أن سميث قالت لأعضاء في البرلمان (الكونغرس) الأمريكي: "تظل روسيا أكبر خطر جيوبوليتيكي يتهدد أوراسيا، وأكبر خطر عسكري يتهدد حلف الناتو".

وقد تمكن حلف شمال الأطلسي من تعزيز إمكانيات مواجهة روسيا منذ عام 2014 عندما انفجرت أزمة في أوكرانيا، ولكن ما زال أمامه الكثير من العمل في هذا المجال، حسب المرشحة لمنصب السفير الأمريكي لدى حلف الناتو.

وترى سميث أن من الضروري أن يحاسب حلف الناتو روسيا على أعمالها "العدوانية".

ومن الأعمال "العدوانية" التي يجب أن يتصدى لها الناتو إنشاء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" لتوريد الغاز الطبيعي الروسي لأوروبا عبر بحر البلطيق. ووعدت سميث بأنها ستعمل على معالجة العواقب "غير المرجوة" لبدء تشغيل خط الغاز الشمالي 2، مشيرة إلى أنها تنظر إلى مشروع "التيار الشمالي" على أنه خطر يتهدد أمن أوروبا وأوكرانيا في مجال الطاقة.

يجدر بالذكر أن أركان نظام الحكم في أوكرانيا الذين دخلوا المؤسسة الحاكمة العليا الأوكرانية في عام 2014 من باب الانقلاب الذي أيدته الولايات المتحدة، ما برحوا يناشدون أمريكا أن تفعل شيئا ما لقطع الطريق على احتمال وقف نقل إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا.