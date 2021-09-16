دراسة: ارتفاع مستوى التوتر يهدد صحتك بأمراض خطيرة

حذرت دراسة علمية جديدة من أن ارتفاع مستويات التوتر قد يؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو بسكتة دماغية أو نوبة قلبية.

وذكرت الدراسة التي نشرت يوم الإثنين في دورية الدورة الدموية لجمعية القلب الأمريكية، أن هذا الخطر ناتج عن استمرار إفراز هرمون الإجهاد "الكورتيزول"، بشكل مرتفع، بحسب شبكة "سي إن إن".

وتابعت الدراسة الجديدة 412 شخصا بالغا، تتراوح أعمارهم بين 48 و87 سنة، بقياس ضغط الدم، ومستويات هرمونات التوتر في البول، على مراحل زمنية خلال الفترة بين عامي 2005 و2018.

وفي هذا الإطار جرت مقارنة مستويات الهرمونات مع الأحداث القلبية الوعائية، مثل ارتفاع ضغط الدم، وآلام القلب، والنوبات القلبية، وجراحة المجازة.

وقامت الدراسة بفحص 3 هرمونات هي: "النوربينفرين" و"الإبينفرين" و"الدوبامين"، وكلها تنظم الجهاز العصبي اللاإرادي، وتتحكم في وظائف الجسم اللاإرادية مثل معدل ضربات القلب، وضغط الدم، والتنفس.

وفحصت الدراسة مستويات "الكورتيزول"، وهو هرمون ستيرويد يتم إفرازه كرد فعل على الإجهاد الحاد مثل مواجهة خطر.

ولكن بمجرد زوال الخطر، يقلّل الجسم من إنتاج "الكورتيزول"، بينما إذا كان الشخص يعاني من الإجهاد المستمر، يمكن أن تبقى مستويات الكورتيزول مرتفعة.

ووجدت الدراسة أن مضاعفة مستويات إفراز "الكورتيزول" ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 90%.