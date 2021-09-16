احتراق صاروخ فضاء تايواني أثناء إطلاقه

اشتعلت النيران في صاروخ دفع هجين تابع لشركة تكنولوجيا الفضاء التايوانية "تايسبيس"، على منصة الإطلاق في أستراليا، اليوم الخميس، وذلك بعد تعرضه لخلل داخلي، حسبما ذكرت شركة الإطلاق.

موسكو - سبوتنيك. صرحت شركة الإطلاق الفضائي الأسترالية "ساوثرن لانش": "في أثناء الإشعال (المحركات) تعرضت مركبة الإطلاق لعيب داخلي تسبب في احتراق المركبة".

وأضافت أنه لم يتم تعريض أي شخص أو البيئة للخطر، وتم احتواء الحريق في منصة الإطلاق وإخماده من قبل خدمة مكافحة الحرائق في جنوب أستراليا، التي كانت حاضرة في الموقع.

صاروخ "هابيث 1" هو مركبة فضاء إطلاق من مرحلتين، يزن 3 أطنان ويبلغ ارتفاعه 10 أمتار (33 قدما).

كان من الممكن أن يكون أول صاروخ ينطلق من مجمع الإطلاق المداري "ويلرز واي" المقترح من قبل "ساوثرن لانش"، الذي يقع على طرف شبه جزيرة "آير" في أستراليا.