طالبان تمنع دخول النساء إلى وزارة شؤون المرأة

منع ممثلو حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، اليوم الخميس، الموظفات من دخول وزارة شؤون المرأة في كابول، ولم يسمحوا بدخول المبنى إلا للذكور.

وبحسب ما قاله أحد موظفي الوزارة لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس، فإنه:

"لم يُسمح لأربع نساء بدخول المبنى".

وتعتزم النساء الاحتجاج على هذه الخطوة بالقرب من الوزارة.

وكانت حركة طالبان قد كثفت هجومها ضد القوات الحكومية الأفغانية قبل شهر ودخلت كابول في 15 أغسطس.

في 31 أغسطس، غادر الجيش الأمريكي مطار كابول، منهيا ما يقرب من عشرين عاما من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.