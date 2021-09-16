إيران تعلن تلقيها 5 ملايين جرعة من لقاح سينوفارم الصيني

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني رضا زبيب، وصول خمسة ملايين جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لكورونا إلى طهران اليوم الخميس.

وحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أضاف زبيب أن خمسة ملايين جرعة أخرى ستصل صباح يوم السبت المقبل.

وأضاف أنه من المقرر أن تستلم إيران أيضا 300 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" من روسيا.

ووفقا للوكالة، فإن السفارة الإيرانية في موسكو، استلمت بالفعل الشحنة الحادية عشرة من اللقاح الروسي، وهي 300 ألف جرعة، أمس الأربعاء ومن المقرر أن تصل إلى طهران اليوم الخميس.

كما نقلت الوكالة عن وزير الصحة الإيراني الدكتور عين اللهي، قوله إنه بنهاية اليوم الخميس بلغ معدل الحقن الأسبوعي في البلاد 7 ملايين و900 ألف جرعة وهو أكثر من المعدل العالمي الخاص بألمانيا والبالغ 6 ملايين جرعة.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق، أنها استلمت منذ 4 فبراير/ شباط 2020، أكثر من 50 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

واستوردت إيران لقاحات كورونا من الصين واليابان وإيطاليا وروسيا وكوريا الجنوبية والنمسا والهند إلا أن الحصة الأكبر كانت من لقاح "سينوفارم" الصيني.

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