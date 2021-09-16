إيطاليا تلزم جميع العاملين بإثبات التطعيم

صادقت الحكومة الإيطالية على مرسوم يُلزم جميع العمال بإظهار ما يثبت حصولهم على اللقاح الواقي من فيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر حكومي، اليوم الخميس، إن المرسوم الذي يشمل كافة العمال في القطاعين العام والخاص، يلزمهم بإظهار دليل على تلقي التطعيم أو نتيجة اختبار تثبت عدم الإصابة، أو التعافي مؤخرا.

وأشار المصدر إلى أن هذا الدليل الإلزامي يطلق عليه "المرور الأخضر"، بحسب "رويترز".

وتم اتخاذ القرار في اجتماع الحكومة ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، وهي الخطوة التي تهدف إلى إقناع المواطنين بالحصول على اللقاح، أو العدوى الحادة في واحدة من أكثر البلدان تضررا من الوباء.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، أنها سجلت 67 وفاة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 73 في اليوم السابق بينما ارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة إلى 5117 من 4830 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا إجمالا 130167 وفاة جراء كروونا منذ تفشي الوباء على أراضيها في فبراير/ شباط من العام الماضي، وذلك في ثاني أعلى عدد وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والثامن عالميا. ورصدت إيطاليا ما إجماليه 4.62 مليون إصابة حتى الآن.