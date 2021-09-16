إثيوبيا: حان الوقت لتعاون دول حوض النيل... وموقفنا من النهر "عادل"

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، إن أديس أبابا تعتقد أن الوقت حان لدول حوض النيل للتعاون على مستوى المنطقة وتعزيز هذا التعاون، مؤكدة أن موقفها من النيل "عادل".

وفي ردّ الوزارة على بيان رئيس مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، قالت الخارجية الإثيوبية إنه صدر بطريقة غير مسبوقة بعد تسعة أسابيع من الاجتماع المفتوح لمناقشة الملف داخل المجلس.

وأبدت ترحيب إثيوبيا بإحالة المجلس الملف إلى المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، ومع ذلك قالت إنه من المؤسف أن يتدخل المجلس في قضية تتعلق بالحق في المياه والتنمية والتي تقع خارج نطاق صلاحياته.

وأثنت الوزارة على أعضاء المجلس الذين قاموا بدور في تصحيح "الانتهاكات ضد سلامة" أسلوب عمل المجلس عبر هذا البيان، مضيفة أن موارد المياه العابرة للحدود توفر فرصة لتحقيق الصالح العام والتعاون الإقليمي.

وقالت الخارجية الإثيوبية إن موقف إثيوبيا من النيل "عادل"، وتطمح لتحقيق حقها المشروع وبناء صداقة بين شعوب الدول المشاطئة.

وأضافت أن إثيوبيا تعتقد أن الوقت قد حان الآن لدول حوض النيل لتهيئة وتعزيز التعاون على مستوى الحوض، مشيرة إلى أنها لن تعترف بأي مطالبة قد تثار على أساس البيان الرئاسي.

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