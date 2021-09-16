محكمة: لن تفتح وصية زوج الملكة إليزابيث الراحل إلا بعد 90 عاما على الأقل

قررت محكمة بريطانية، اليوم الخميس 16 سبتمبر/أيلول، إغلاق وصية الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الراحل، والإبقاء على خصوصيتها.

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن المحكمة العليا في لندن، إغلاق وصية الأمير فيليب، لمدة تصل إلى 90 عاما على الأقل، من أجل الحفاظ على كرامة الأمير.

وكان الأمير فيليب، دوق أدنبرة، قد توفي في 9 أبريل/نيسان الماضي عن عمر يناهز الـ99 عاما، والذي استمر زواجه من الملكة إليزابيث لأكثر من 7 عقود.

وارتكزت المحكمة البريطانية في قرارها إلى اتفاقية يرجع تاريخها إلى عام 1910 للحفاظ على سرية الوصايا في العائلة المالكة البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن القاضي أندرو مكفارلين، رئيس قسم الأسرة بالمحكمة، إنه وافق على أن تظل وصية فيليب مغلقة "وإنه لا ينبغي أخذ نسخة من الوصية للتسجيل أو الاحتفاظ بها في ملف بالمحكمة".

وأوضح مكفارلين في حكم نُشر، اليوم الخميس، أن "الانتشار الإعلامي الذي من المرجح أن تجتذبه الوصية سيكون كبيرا جدا ويتعارض تماما مع هدف الحفاظ على كرامة عضو الأسرة الملكية".