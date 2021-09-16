أستراليا: وافقنا على زيادة انتشار القوات الأمريكية على أرضنا

أعلنت أستراليا، اليوم الخميس 16 سبتمبر/أيلول، موافقتها على زيادة انتشار القوات الأمريكية على أرضها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الدفاع الأسترالي، بيتر داتون، قوله إن أستراليا والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاقات جديدة حول زيادة التعاون في مجال القوات الجوية، عبر عمليات انتشار دورية لجميع أنواع الطائرات العسكرية الأمريكية في أستراليا.

وجاءت تصريحات داتون في مؤتمر صحفي مشترك بعد اجتماعات بين وزراء خارجية ودفاع الولايات المتحدة وأستراليا في واشنطن.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا، مساء أمس الأربعاء، إطلاق شراكة دفاعية وأمنية جديدة، تحالف "أوكوس" لـ"حماية مصالحها" في المحيطين الهندي والهادئ.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إن بلاده ستتسلم ما لا يقل عن ثماني غواصات نووية في نطاق نشاط تحالف "أوكوس" الدفاعي.

وفي لندن، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، أن اتفاق الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة وأستراليا "أوكوس" ليس موجها ضد أي دولة، موضحا أن الاتفاق لا يؤثر على علاقة لندن بحلف "ناتو".

وقال جونسون، في تصريحات أمام البرلمان بشأن الاتفاقية، رداً على سؤال حول قلق الصين حيال الاتفاق: "اتفاق الشراكة الأمنية ليس موجهاً ضد أي قوة أخرى. إنه يعكس الشراكة الوثيقة التي نحظى بها مع الولايات المتحدة وأستراليا والقيم المشتركة ومستوى الثقة بيننا".