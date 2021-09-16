بلينكن: نرحب بدور حيوي لفرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، على أن فرنسا، على وجه الخصوص، شريك حيوي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

جاءت تصريحات بلينكن في مؤتمر صحفي بعد اجتماعات بين وزراء خارجية ودفاع أمريكا وأستراليا في واشنطن، غداة إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا أنهما ستمدان أستراليا بتكنولوجيا تصنيع غواصات تعمل بالطاقة النووية.

ومن شأن هذا الإعلان أن يحل محل صفقة الغواصات الفرنسية مع أستراليا، بحسب "رويترز".

وأعربت فرنسا عن غضبها من خسارة الصفقة التي تبلغ قيمتها 40 مليار دولار ووصفت التحرك الأمريكي بأنه "طعنة في الظهر".

وقال بلينكن إن المسؤولين الأمريكيين كانوا على اتصال مع نظرائهم الفرنسيين خلال الـ 24 و48 ساعة الماضية، على الأقل لبحث مسألة الشراكة الجديدة مع أستراليا.

وأضاف أن الولايات المتحدة تقيم وزنا كبيرا لشراكتها مع فرنسا.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا، مساء أمس الأربعاء، إطلاق شراكة دفاعية وأمنية جديدة، تحالف "أوكوس" لـ"حماية مصالحها" في المحيطين الهندي والهادئ.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إن بلاده ستتسلم ما لا يقل عن ثماني غواصات نووية في نطاق نشاط تحالف "أوكوس" الدفاعي.