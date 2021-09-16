وكالة: إيران توافق على لقاح "جونسون أند جونسون" رغم إعلان المرشد رفضه سابقا

قال مسؤول كبير، اليوم الخميس، إن الحكومة الإيرانية الجديدة وافقت على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المصنع من قبل شركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية.

وقالت وكالة "رويترز" إن رئيس إدارة الغذاء والدواء الإيرانية، محمد رضا شانه ساز، أعلن أنه "تمت الموافقة على لقاح كورونا من جونسون آند جونسون ذو الجرعة الواحدة فقط".

وأضاف شانه ساز في تصريحاته، اليوم الخميس، أنه تمت الموافقة أيضا على لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي.

وتابع معلقا: "لحسن الحظ، فإن سلة لقاحات كورونا المسجلة في إيران أصبحت تتسم بالتنوع وكبيرة جدا".

ويأتي إعلان رئيس إدارة الغذاء والدواء الإيرانية، محمد رضا شانه ساز، في الوقت الذي تواجه فيه إيران موجة خامسة من إصابات "كوفيد-19".

كما جاء هذا الإعلان بعد 8 أشهر من حظر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، استيراد اللقاحات التي تصنعها الولايات المتحدة وبريطانيا، رغم أن إيران قبلت منذ ذلك الحين اللقاحات التي طورتها شركات غربية، لكن تم تصنيعها في مكان آخر.

وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، منع خامنئي حكومة بلاده من استيراد لقاحات (كوفيد-19) من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وقال إن كلا البلدين "غير جديرين بالثقة".

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني رضا زبيب، أعلن وصول خمسة ملايين جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لكورونا إلى طهران، اليوم الخميس.

وحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أضاف زبيب أن خمسة ملايين جرعة أخرى ستصل صباح يوم السبت المقبل.

وأضاف أنه من المقرر أن تستلم إيران أيضا 300 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" من روسيا.

واستوردت إيران لقاحات كورونا من الصين واليابان وإيطاليا وروسيا وكوريا الجنوبية والنمسا والهند، إلا أن الحصة الأكبر كانت من لقاح "سينوفارم" الصيني.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن 13 مليونا من أصل 83 مليونا تم تطعيمهم بشكل كامل ضد فيروس كورونا.

وأبلغت الوزارة، اليوم الخميس، عن 18021 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5378408 في إيران.

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