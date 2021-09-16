غوتيريش يحذر من فشل قمة المناخ في غلاسكو

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس 16 سبتمبر/أيلول، من فشل قمة المناخ في غلاسكو الأسكتلندية، واصفا إياها بأنها "قمة حاسمة".

وأشار غوتيريش، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، إلى أن القمة قد تكون معرضة للفشل، نظرا لعدم توفر الثقة بين الدول المتقدمة والنامية، وعدم وجود أهداف طموحة بين بعض الاقتصادات الناشئة.

ويستهدف مؤتمر الأمم المتحدة (كوب 26) أو قمة غلاسكو اتخاذ مزيد من الإجراءات الطموحة بشأن المناخ وجمع أموال من المشاركين في أنحاء العالم.

وقال علماء، الشهر الماضي، إن الاحتباس الحراري يقترب بشكل خطير من الخروج عن نطاق السيطرة.

وقال غوتيريش في مقابلة مع "رويترز" بمقر المنظمة الدولية، أمس الأربعاء: "أعتقد أننا عُرضة لاحتمال الإخفاق في كوب 26. ما زال هناك مستوى من عدم الثقة بين الشمال والجنوب، الدول المتقدمة والنامية، لابد من التغلب عليه".

وأضاف: "نحن على حافة الهاوية، وعندما تكون على حافة الهاوية عليك أن تكون حريصا جدا بخصوص الخطوة التالية. والخطوة التالية هي كوب 26 في غلاسكو".

وسوف يستضيف غوتيريش ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الاثنين، اجتماعا لزعماء العالم على هامش الاجتماع السنوي رفيع المستوى الذي يستمر أسبوعا للجمعية العامة للأمم المتحدة في مسعى لزيادة فرص نجاح مؤتمر المناخ الذي يعقد من 31 أكتوبر/تشرين الأول وحتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني.