الصين غاضبة من أمريكا بسبب معرض صور لـ"الإيغور" وتتهمها بانتهاك حقوق الإنسان في دول أخرى

أعربت الصين، اليوم الخميس، عن غضبها إزاء دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمعرض صور بشأن مسلمي الإيغور، والذي أقيم خارج مقر الأمم المتحدة في جنيف.

ونصحت البعثة الدبلوماسية الصينية في جنيف أمريكا "بالتصرف كقوة محترمة واستثمار مواردها في تحسين رفاهية وحقوق الأمريكيين بدلا من ممارسة حيل رخيصة وانتهاك حقوق الإنسان في دول أخرى"، بحسب وكالة "رويترز".

كما اتهمت البعثة الصينية واشنطن بأنها "تحاول تحقيق مكاسب من الترويج لمعلومات مضللة عن الصين، تجاوزت أبسط الحدود الأخلاقية في مهاجمة الآخرين"، بحسب رأيها.

وتواجه الصين انتقادات دولية متصاعدة بدعوى "معاملتها القمعية" للسكان الإيغور في إقليم شينجيانغ الصيني، إذ يُحكى عن معسكرات للعمل القسري يُحتجز فيها أبناء تلك الأقلّية وعمليات إعقام جماعية تقوم بها السلطات الصينية بحقّهم.

والإيغور هم جماعة أقلّية إثنية من المسلمين، تعيش في منطقة شينجيانغ شمال غربي الصين وتُقدّر أعدادهم في تلك المنطقة بـ11 مليون نسمة، أي ما يعادل نصف العدد الإجمالي لسكان الإقليم. ويقيم المسلمون الإيغور في هذه المنطقة منذ مئات السنين ويتحدثون بلغة قريبة من اللغة التركية.