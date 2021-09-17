الحكومة الروسية تكشف موعد بدء الإنتاج المتسلسل لطائرة "تشيك ميت" الروسية

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، أن الإنتاج المتسلسل لمقاتلة "سو 75 تشيك ميت" الروسية الحديثة قد يبدأ في العام 2025 أو العام 2026، مشيرا إلى أن الدخول السريع للطائرة للسوق والسعر المناسب سيحقق لها النجاح.

تيومين - سبوتنيك. وقال بوريسوف في كلمة ألقاها خلال منتدى تيومين للنفط والغاز: "حسبما أذكر، فإن انطلاق تجارب الطيران من المقرر أن يكون في 2023، وبشأن تنظيم الإنتاج التجاري في حال كان هناك طلب، وأمل بأن يكون هناك طلب لهذه المقاتلة الروسية الحديثة، نظرا لأنها تتميز بالعديد من مواصفات طائرات الجيل الخامس (...)".

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي :"أعتقد أن 2025 أو 2026 هو موعد واقعي".

يذكر أن النموذج التجريبي لطائرة "سو 75"، التي أطلق عليها اسم "تشيك ميت"، تم تقديمه لأول مرة في معرض الطائرات الدولي في مدينة جوكوفسكي بضواحي موسكو هذا العام.

ويعتقد أنه سيتم تصدير تلك الطائرات إلى دول الشرق الأوسط وآسيا وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

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