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    مونيك فيرناندا دي أسيس، 26 عامًا، تقف عند باب منزلها مع ابنتها إستير، حيث يلعب ابنها ميغيل مع كلبهم، بعد تلقي الطعام المتبرع به من مشروع Uma Mao Lava a Outra (يد واحدة تغسل الأخرى) خلال جائحة كورونا (كوفيد-19) في نيلوبوليس، ولاية ريو دي جانيرو، البرازيل، 6 أبريل 2021

    البرازيل تريد وقف تلقيح المراهقين من كورونا إثر حالة وفاة بعد التطعيم بلقاح فايزر

    © REUTERS / Pilar Olivares
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    ترغب الحكومة البرازيلية في وقف تطعيم المراهقين بلقاحات مرض كوفيد-19 وذلك على خلفية بحالة وفاة قيد التحقيق وآثار جانبية ظهرت بعد تطعيم نحو 3.5 مليون مراهق بالفعل. 

    وانتقد وزير الصحة البرازيلي، مارسيلو كيروغا، في مؤتمر صحفي الولايات والمدن بسبب التسرع في تطعيم مراهقين بين 12 و17 عاما وليس لديهم مشاكل صحية تعرضهم لخطر الإصابة بأعراض كوفيد-19 الشديدة، بحسب رويترز. 

    رجال الإطفاء يرتدون أزياء واقية في إطار تنفيذ تعليمات الطوارئ والأمن ضد انتشار فيروس كورونا الجديد، في بيلو هوريزونتي، ولاية ميناس جيرايس، البرازيل، في 20 مارس 2020
    © AFP 2021 / Douglas Magno
    تسجيل أكثر من 14 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل

    وقال كيروغا إن المراهقين الأصحاء الذين أخذوا جرعة واحدة بالفعل يجب أن لا يأخذوا ثانية - في محاولة فعلية لوقف التطعيمات للمراهقين على مستوى البلاد، دون أن يحدد سببا لطلب هذا التعليق. 

    وأضاف إن الأدلة على فعالية اللقاحات للمراهقين الأصحاء غير مؤكدة بعد، على الرغم من أن بيانات التجارب السريرية أظهرت أنها فعالة في الوقاية من المرض.

    ولفت الوزير البرازيلي إلى إنه تم تسجيل 1545 حالة ظهرت فيه آثار جانبية لدى أشخاص تلقى 93 في المئة منهم جرعات من لقاحات غير فايزر/بيونتك، وهو اللقاح الوحيد المعتمد للقصر في البرازيل.

    وقال أيضا إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة في مدينة ساو برناردو دو كامبو خارج عاصمة ولاية ساو باولو.

    من جانبها، قالت الهيئة التنظيمية الاتحادية المعنية بالصحة في البرازيل إنه "لا يوجد دليل يدعم أو يشترط إجراء تغييرات" على موافقتها على تطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما بلقاح فايزر.

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