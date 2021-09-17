البيت الأبيض: حوار واشنطن وموسكو حول الأمن السيبراني مستمر

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن الولايات المتحدة تواصل الحوار مع روسيا حول قضية الأمن السيبراني، دون أن تتوقع نتائج فورية منه.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت ساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته الخميس: "الرئيس (الأمريكي جو بايدن) أكد في حينه أننا لا نتوقع أن يحدث ذلك خلال ساعة واحدة. المناقشات مستمرة وهي تجري على المستوى الدبلوماسي. هذا الموضوع يعمل عليه فريقنا للأمن القومي"، وفق عدد من وسائل الإعلام.

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا قدمت للولايات المتحدة بيانات وعناوين "أي بي"، تؤكد تدخل واشنطن قبيل الانتخابات المرتقبة في روسيا.

وهذا العام ستجري انتخابات مجلس الدوما (النواب)، بالإضافة لانتخابات إقليمية ومحلية أخرى، في فترة التصويت الموحدة من 17 إلى 19 أيلول/ سبتمبر.

وسيتم انتخاب أعضاء مجلس "الدوما"، لمدة خمس سنوات؛ عبر نظام انتخابي مختلط؛ 225 نائبا من القوائم الحزبية، و225 نائبا في الدوائر الفردية.

ويعد موضوع الهجمات السيبرانية من أحد الخلافات بين روسيا والولايات، وتوصل الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، خلال قمتهما يوم 16 حزيران / يونيو في جنيف، إلى اتفاق حول إطلاق حوار ثنائي على مستوى الخبراء بشأن ضمان الأمن في المجال السيبراني.