غوتيريش: يتوجب على الأمم المتحدة التفاعل مع طالبان وتعبئة المجتمع الدولي لدعم الشعب الأفغاني

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، أن على المنظمة الدولية التفاعل مع حركة طالبان في أفغانستان.

وقال غوتيريش لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن الأمم المتحدة يجب أن تتفاعل مع طالبان، ويجب أن تقوم الأمم المتحدة بدور مهم للغاية في دعم الشعب الأفغاني في هذه اللحظة الصعبة وتعبئة المجتمع الدولي لتقديم مساعدة إنسانية فعالة إلى الأفغان".

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، عن ضخ 20 مليون دولار لدعم العمليات الإنسانية في أفغانستان.

وحذر غوتيريش من أن الخدمات الأساسية في أفغانستان باتت على حافة الانهيار، مضيفا أن "العديد من الأفغان قد ينفد لديهم الطعام بنهاية الشهر الجاري كما تواجه البلاد جفافا شديدا".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن المنظمة بحاجة إلى 606 ملايين دولار لتقديم مساعدات عاجلة إلى 11 مليون شخص في أفغانستان خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

وبسطت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان مع بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد؛ وسيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، واستولت، يوم 15 آب/أغسطس الماضي، على العاصمة كابول، ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد إلى الإمارات.