رئيسة مجلس النواب الأمريكي: الرأسمالية لم تخدم اقتصاد الولايات المتحدة

أقرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الجمعة 17 سبتمبر/أيلول، أن الرأسمالية لم تخدم اقتصاد الولايات المتحدة.

وأشارت بيلوسي في كلمة لها في "تشاتام هاوس"، نقلتها وكالة "رويترز"، إلى أن الرأسمالية لم تخدم الاقتصاد الأمريكي كما كان متوقعا.

ولفتت بيلوسي إلى أن الرأسمالية المطبقة في أمريكا بحاجة إلى تحسين في نظم عملها.

وأردفت قائلة: "في أمريكا، الرأسمالية هي نظامنا، ويرتكز عليها نظامنا الاقتصادي، لكنها لم تخدم اقتصادنا كما ينبغي".

وأتمت بقولها: "لذا فإن ما نريد فعله ليس الابتعاد عن الرأسمالية بصورة كاملة، بل تحسين طرق عملها ومنظوماتها".