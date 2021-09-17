إیران تدعو لمحاكمة أمريكا لفرض حظر يتجاوز الحدود الإقليمية

دعا مندوب إيران في المكتب الأوروبي للأمم المتحدة، إسماعیل بقايي هامانه، اليوم الجمعة، إلى محاكمة أمريكا وبعض الدول الأوروبية المتحالفة معها، بدعوى حظر واشنطن غير القانوني على الدول المستهدفة.

أفادت وكالة إرنا ، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريح بقايي هامانه، جاء ضمن التقرير الخاص بشأن التأثير السلبي لتنفيذ التدابير القسرية الأحادية على احترام حقوق الإنسان، والذي شدد من خلاله على أنه حان الوقت لمحاكمة أمريكا، باعتبارها الجاني الرئيسي، لفرضها الحظر غير القانوني على الدول المستهدفة.

وذكر مندوب إيران في المكتب الأوروبي للأمم المتحدة أن الولايات المتحدة لم تجبرها جائحة كورونا على إظهار الإنسانية، مشيرا إلى اشتداد حجم الحظر الأحادي الذي فرضته واشنطن خلال العامين الماضيين، أي خلال أزمة كورونا، حتى أنها لم تستثن توريد وشراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا، أو آلية كوفاكس من الآثار السلبية والضارة لهذا الحظر الأحادي.

ووصف المسؤول الإيراني هذه الإجراءات بأنها "جريمة ضد الإنسانية"، لما لها من آثار ضارة متعمدة وواسعة على المواطنين الأبرياء، عبر تعريضهم لمصاعب اقتصادية قاسية، ربما تعادل الجوع والمجاعة، مناديا بالملاحقة القانونية، باعتبارها جزءا من أي خطة للحد من الآثار السلبية للحظر الأحادي على حقوق الإنسان.

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