الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مواطنين من إيران ودول عربية لعلاقاتهم مع "حزب الله" و"الحرس الثوري"

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صادر، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على عدد من مواطني إيران ولبنان والكويت لصلاتهم المزعومة بـ"حزب الله" و"الحرس الثوري الإيراني".

وبحسب البيان: "تم إدراج لبنانيان وأربعة من الكويت وستة إيرانيين، في قائمة عقوبات الوزارة الجديدة لعلاقتهم بحزب الله والحرس الثوري الإيراني".

أعرب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، خلال كلمته أمام قمة زعماء منظمة شنغهاي للتعاون، عن أمله في أن تساعد عضوية بلاده في المنظمة في مواجهة إيران للعقوبات.

وقال رئيسي أمام القمة: "تأمل طهران أن تتمكن من خلال الانضمام إلى المنظمة، من مواجهة العقوبات الأحادية الجانب".

وفي السياق نفسه، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، تأييد بلاده لقرار البدء في إجراءات قبول جمهورية إيران في عضوية منظمة شنغهاي للتعاون.

وتأسّست منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001، من قبل قادة الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان.

وتتمتع أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا بصفة مراقب؛ فيما تعد أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا، دول شريكة.