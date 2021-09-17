واشنطن تفرض عقوبات على عدد من مواطني إيران ولبنان والكويت

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات على عدد من مواطني إيران ولبنان والكويت بزعم صلتهم بـ"حزب الله" وفيلق الحرس الثوري الإيراني.

وجاء في بيان الوزارة الأمريكية، أن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على عدد من مواطني إيران ولبنان والكويت لصلاتهم المزعومة بـ"حزب الله" وفيلق الحرس الثوري الإيراني".

وبحسب البيان، تم إدراج لبنانيين، وأربعة من الكويت وستة إيرانيين، على قائمة عقوبات الوزارة.

وكان السيناتور كريس ميرفي، عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، قد أكد أن حصول لبنان على نفط إيراني يمكن أن يجعله عرضة لعقوبات، واصفا مساعي إيران لتزويد لبنان بالوقود بأنها "فرصة للاستعراض"؛ بحسب "العربية".

ويشهد لبنان أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، فيما يتواصل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان الذي أعلن رفع الدعم عن المحروقات ورئاستي الجمهورية والحكومة اللتين ترفضان هذا القرار، دون التوصل إلى حل من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة.