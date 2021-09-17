بايدن يعبر عن استيائه من أثرياء أمريكا

عبّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن استيائه من أثرياء أمريكا بسبب "تهربهم" من دفع الضرائب، على حد قوله.

وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أعلن بايدن في خطابه عن خطط لرفع الضرائب للمواطنين ذوي الدخل المرتفع لتحفيز الاقتصاد.

ووفقا له، على مدار الأربعين عامًا الماضية، أصبح الأثرياء أكثر ثراءً، وفقدت العديد من الشركات إحساسها بالمسؤولية تجاه عمّالها ومجتمعاتها وبلدها.

وأضاف بايدن أن الاقتصاد الأمريكي يعمل لصالح أغنى دافعي الضرائب والشركات الكبرى، بينما لا يعطي فرصًا متساوية لأسر الطبقة المتوسطة أو المواطنين ذوي الدخل المنخفض، وعلى وجه الخصوص أولئك الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار في السنة.

وقال بايدن: "لن أعاقب أحدا.. أنا رأسمالي. إذا كان بإمكانك جني مليون أو مليار دولار، فهذا رائع، بارك الله فيك، كل ما أطلبه هو أن تلتزم بدفع الضرائب، كما يفعل أفراد الطبقة الوسطى".

ولفت بايدن إلى أن أغنى الأغنياء والذين نسبتهم تعادل 1% يتهربون من دفع ضرائب بقيمة 160 مليار دولار والتي يتعين عليهم دفعها كل عام، موضحا أن الجهات الرقابية لا تعرف ماهية دخلها، لذا لا يمكنها تحديد المبلغ بشكل دقيق.