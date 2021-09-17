الرئيس الطاجيكي: المفاوضات بين المقاومة الأفغانية و"طالبان" ستعقد في دوشنبيه

أكد الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن، اليوم الجمعة، أن المفاوضات بين المقاومة الأفغانية وحركة "طالبان" ستعقد في العاصمة الطاجيكية، دوشنبيه، بوساطة طاجكستان وباكستان.