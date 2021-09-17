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    الوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - مطار هيثرو في لندن، إنجلترا 21 ديسمبر 2020

    بريطانيا تزيل 8 دول من "القائمة الحمراء" للسفر إليها... منها مصر

    © AP Photo / Niklas Halle'n
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    أعلنت حكومة بريطانيا، اليوم الجمعة، عن إجرائها تسهيلات كبيرة في قواعد السفر الدولي، ومنها رفع 8 دول من قائمتها الحمراء الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

    وقال وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، إن الدول الثمانية هي تركيا وباكستان وجزر المالديف ومصر وسريلانكا وسلطنة عمان وبنغلاديش وكينيا، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

    وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد
    © REUTERS / Nariman El-Mofty
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    كما أعلن أنه سيتم تخفيف متطلبات الاختبار للوافدين الملقحين بالكامل إلى إنجلترا من الدول الثمانية، والذين لن يضطروا بعد الآن إلى إجراء اختبار "كوفيد-19" قبل السفر، موضحا أنهم سيظلوا في حاجة إلى اختبار بعد الهبوط، ولكن اعتبارا من نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، سيكون إجراؤهم اختبار التدفق الجانبي غير المكلف كافيا بدلا من اختبار "PCR" الأكثر حساسية ولكن المكلف.

    وأوضح وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، اليوم الجمعة، أن تلك التسهيلات تأتي استجابة لشكاوى المسافرين والشركات من أن لوائح المملكة المتحدة التي تهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا كانت مرهقة وغير فعالة.

    وأشار إلى أن "النظام الأبسط والأكثر مباشرة" سيسمح "لمزيد من الأشخاص بالسفر أو رؤية أحبائهم أو ممارسة الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم مع توفير دفعة لصناعة السفر".

    كما أكد أن التغييرات الأخيرة كانت ممكنة بسبب ارتفاع معدل التطعيم ضد كورونا في بريطانيا، لافتا إلى أنه تم تطعيم ما يقرب من 82 في المئة من الأشخاص الذين يبلغون من العمر 16 عاما فما فوق في المملكة المتحدة بشكل كامل.

    وكانت المطارات وشركات الطيران وشركات السفر قد حذرت الحكومة البريطانية من المزيد من فقدان الوظائف، إذا لم تلغ الاختبار الخاص وما يسمى بنظام إشارات المرور الذي يصنف الوجهات على أنها خضراء وكهرمانية وحمراء.

    وقال أندرو فلينتام، المدير الإداري لشركة "تي يو آي يو كيه" لشبكة "سكاي نيوز"، اليوم الجمعة: "هناك المئات من الشركات التي لن تنجو هذا الشتاء ما لم يتم إجراء تغييرات".

    ووفقًا للتقارير، ستلغي الحكومة مطلب المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل لإجراء اختبار التدفق الجانبي قبل مغادرة وجهتهم واختبار "بي سي آر"، المكلف عند عودتهم إلى بريطانيا، والذي يمكن أن يضيف مئات الجنيهات لكل شخص إلى الرحلة.

    وتراجعت الرحلات الجوية في المملكة المتحدة بنسبة 39 في المئة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة لأسبوعين حتى أوائل 6 سبتمبر، في حين تراجعت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا بنسبة تتراوح بين 24 و28%.

    ويوجد في القائمة الحمراء لبريطانيا حاليًا 62 دولة، وهو التصنيف الذي يتطلب 11 ليلة في فندق الحجر الصحي بتكلفة تزيد عن 2000 جنيه إسترليني.

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