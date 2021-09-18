زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب مدينة لوس أنجلوس الأمريكية

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزال بقوة 4.4 درجة ضرب، صباح اليوم السبت (الثامنة مساء الجمعة بالتوقيت المحلي)، مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وشعر بتأثير الزالزل على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة، لكن لم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

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