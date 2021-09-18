مادورو يصل إلى المكسيك قبل قمة لزعماء أمريكا اللاتينية

أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وصل إلى مكسيكو سيتي يوم أمس الجمعة قبل قمة ما يعرف باسم "المد الوردي" للزعماء اليساريين الذين تم انتخابهم في أمريكا اللاتينية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن قمة جماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ستجمع زعماء "المد الوردي" الذين عززت انتخاباتهم الحركات اليسارية في جميع أنحاء المنطقة.

وسيستضيف الزعيم اليساري المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور القمة حيث تحتفل بلاده بالذكرى المئوية الثانية لاستقلالها، وهي الرئيس المؤقت لجماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

في إظهار للتضامن اليساري حضر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل عرضا عسكريا فخما في ذكرى مرور 200 عام على استقلال المكسيك يوم الخميس وألقى كلمة شكر فيها المكسيك على تقديمها العون وسط الحصار الأمريكي.