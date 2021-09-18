رئيس تركمانستان يبحث مع نظيره الإيراني قضايا التعاون الثنائي

بحث رئيس تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي قضايا التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال بيردي محمدوف على هامش اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون أمس الجمعة: "إن تسهيل عبور البضائع بين إيران وتركمانستان سيلعب دورا هاما في زيادة مستوى التفاعل التجاري والاقتصادي بين البلدين".

من جانبه قال رئيسي: "لدى طهران وعشق أباد فرص جيدة لتعزيز التعاون"، مشيرا إلى أهمية زيادة حجم التجارة المتبادلة.

هذا وعقد قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون قمة في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، على مدار يومي 16 و17 أيلول/سبتمبر الحالي.

وتضم "شنغهاي للتعاون" حاليا ثماني دول أعضاء، هي روسيا والهند وكازاخستان والصين وقرغيزستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

كما تتمتع أربع دول ( أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا) بصفة دول "مراقبة" في المنظمة، بالإضافة إلى ست دول أخرى تتمتع بصفة "شركاء" في الحوار وهي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا وجمهورية نيبال وتركيا وسريلانكا.

وتأسست "منظمة شنغهاي للتعاون" عام 2001 بهدف تعزيز الاستقرار والأمن على أراضي دولها ومحاربة الإرهاب والتطرف والانفصالية وتهريب المخدرات وتطوير التعاون في مجال الاقتصاد والطاقة والثقافة والعلوم.