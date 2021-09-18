سماع دوي انفجارين في العاصمة كابول وأنباء عن إصابات

أفاد مصدر أمني أفغاني لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم السبت، عن سماع دوي انفجارين في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال المصدر الأمني أن الانفجار الأول وقع في منطقة داشتي برشي وأدى إلى وقوع إصابات بين المواطنين.

وأضاف المصدر قائلا: "أما الانفجار الثاني وقع في منطقة عرفاني خارجوتي بالحي 13 في كابول ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات".

يذكر أنه في 15 أغسطس/ آب الماضي، استطاعت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، دون مقاومة تذكر من الجيش الأفغاني، بعدها توالى سقوط الولايات الأفغانية بيد الحركة وتمكن مقاتلوها من دخول القصر الرئاسي في كابول بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات التي قالت إنها استضافته لأسباب إنسانية.

وأنهت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، سحب آخر قواتها من أفغانستان بعد عشرين عاما من وجودها العسكري بالبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وذلك بعد عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول، لتبدأ حركة طالبان سيطرتها على مطار العاصمة.